Ecco le dichiarazioni rilasciate da Simone Inzaghi nel postpartita di Inter Lecce, vinto dai quoi nerazzurri per 2-0: le parole

Ai microfoni di DAZN, un soddisfatto Simone Inzaghi parla nel postpartita del match della 17^ di Serie A tra Inter e Lecce.

PARTITA – «Son stati bravi i ragazzi. Venivamo da 120′ contro una squadra allenata molto bene e oggi abbiamo coperto molto bene il campo. Non riuscivamo a sbloccarla, poi nel secondo tempo il Lecce è salito ma abbiamo controllato bene. Una volta fatto il 2-0 siamo riusciti a gestire tutto. Sono molto soddisfatto, non era affatto scontato»

COPPIA OFFENSIVA SENZA GOL- «Thuram e Arnautovic? E’ mancato il gol ma hanno lavorato molto bene, devono continuare così lui e Arnautovic. Tutta l squadra ha reagito bene, Carlos e Darmian non avendo i sostituti hanno dovuto fare gli straordinari dopo il match col Bologna e sono stati incredibili»

LECCE – «Sapevamo che il Lecce è una squadra aggressiva sui portatori di palla. Le mezze ali hanno fatto un grandissimo lavoro, i 3 centrocampisti avevano riposato mercoledì e oggi si è visto, erano i più freschi»

ARNAUTOVIC- «Arnautovic è stato bravissimo, l’unico dispiacere è che non abbia fatto gol. Deve stare sereno e continuare a lavorare così. E’ molto apprezzato da tutti, staff tecnico, società, compagni, deve continuare così»

BISSECK- «Bisseck è un ragazzo che il 13 luglio marotta, ausilio e baccin hanno preso per l’Inter. io non lo conoscevo, ogni giorno che passava continuava a lavorare sempre meglio. In silenzio, sempre meglio, sta meritando tutto quello che sta ottenendo. Pavard era in grado di giocare, ma prestazione dopo prestazione Bisseck meritava di essere schierato. Spero possa ritagliarsi molte soddisfazioni come stasera»

L’articolo Inzaghi a DAZN: «Per niente scontato vincere stasera. Arnautovic deve stare sereno» proviene da Inter News 24.

