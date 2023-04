Simone Inzaghi ha parlato così ai canali ufficiali dell’Inter dopo la sconfitta rimediata dalla sua squadra contro la Fiorentina

Intervenuto su InterTV, Simone Inzaghi ha commentato la sconfitta rimediata dall’Inter contro la Fiorentina.

LE PAROLE DI INZAGHI-: «Oggi è mancato il cinismo per tutto quanto creato. Il risultato non ci soddisfa, in questo momento non basta quello che facciamo e tutti noi, io in primis, dobbiamo migliorare. Nulla da dire sull’impegno messo sul campo. Ci aspetta un mese duro, saranno partite impegnative una dopo l’altra e noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti. In questo momento quello che stiamo facendo non sta bastando. Stiamo segnando meno in questo 2023, il dato è evidente. Ma riguarda tutta la squadra, non solo gli attaccanti. Questo è un momento che sta coinvolgendo tutti. Con il lavoro passerà. Il calcio è così, non mi piace parlare di fortuna e sfortuna. Bisogna lavorare di più, con il medesimo impegno ma con maggior concentrazione: oggi la prestazione avrebbe meritato un altro risultato. E dispiace per i tifosi che ci hanno incitato fino al 90′».

L’articolo Inzaghi a InterTV: «Oggi è mancato il cinismo, nulla da dire sull’impegno» proviene da Inter News 24.

