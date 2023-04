Al termine di Inter-Fiorentina, Simone Inzaghi ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa

Simone Inzaghi ha parlato così in conferenza stampa al termine di Inter-Fiorentina.

COSA PREOCCUPA?-: «Sono tre gare che non segniamo, non ci era mai successo. Non basta quello che stiamo facendo, è un risultato che non ci soddisfa. È la seconda sconfitta di fila davanti ai nostri tifosi, che ci hanno incitato dall’inizio alla fine, e avrebbero meritato un altro risultato. Ci sono delle colpe, ma nulla da dire sull’impegno e il sudore. Serve più lucidità e cattiveria, sono aspetti che non riguardano solo gli attaccanti. E’ un ko che ci fa molto molto male».

GOL SBAGLIATI DA LUKAKU, C’ENTRA IL MERCATO?-: «Bisognerebbe chiederlo a lui, io l’ho trovato bene fisicamente dopo la sosta. Oggi si è influenzati dai gol sbagliati, con un altro risultato staremmo parlando di un Romelu eccezionale. Non ho idea se c’entri mercato, io vedo che lavora bene, ha ottimi dati fisici. Oggi, con una finalizzazione diversa, si parlerebbe di altro».

SI PUÒ ALLENARE IL CINISMO?-: «Assolutamente sì, dobbiamo lavorare più e meglio, io in primis che sono l’allenatore. Sappiamo che ci sono dei momenti in cui l’attaccante segna al primo pallone, ora invece non stiamo finalizzando. Comunque siamo il secondo o terzo attacco, l’anno scorso il primo. Dobbiamo allenare il cinismo, per quanto creato questo risultato non ci sta. Dobbiamo prenderci le nostre colpe».

SULLA JUVENTUS-: «Fortunatamente c’è questa gara dopo 72 ore, con un avversario che conosciamo e che vorrà prendersi la finale come noi. Sappiamo che sarà importante, dovremo essere bravi. Abbiamo perso due partite, dovremo essere bravi a leccarci le ferite e lavorare in modo razionale. Ad aprile ci sono 9 gare di difficoltà estrema».

L’articolo Inzaghi in conferenza: «Non segniamo da tre gare, ci sono delle colpe» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG