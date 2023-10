Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha analizzato così il successo ottenuto contro il Benfica in Champions League: le sue parole

Ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Benfica, Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria ottenuta dai suoi ragazzi.

SEGNALE DI FORZA – «Grandissima partita, i ragazzi sono stati bravissimi. Nel secondo tempo abbiamo aumentato l’intensità e davamo la sensazione di poter fare gol in ogni occasione, Non dimentichiamo che avevano contro il Benfica, una grande squadra. Il pubblico ci ha incitato per tutti i 90 minuti. Venivamo da trasferte impegnative, ieri i ragazzi avevano bisogno di staccare e stare con le famiglie, oggi hanno dato un bel segnale».

CONDIZIONI SQUADRA E PROSSIMI IMPEGNI – «Abbiamo bisogno di tutti. Thuram è uscito col polpaccio un po’ indolenzito, non sembra nulla di grave. Dobbiamo continuare così, tra tre giorni saremo di nuovo in campo».

L’articolo Inzaghi a Sky: «Bel segnale della squadra, Thuram uscito con un problemino» proviene da Inter News 24.

