Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato a Inter TV dopo il successo dei nerazzurri sul Benfica

«Il primo tempo è stato più equilibrato, abbiamo creato comunque due o tre situazioni per andare in vantaggio. Nel secondo tempo i ragazzi hanno messo un’intensità incredibile e in ogni azione sembrava potessimo segnare contro una grandissima squadra come il Benfica. Pavard e Bastoni? Stanno interpretando il ruolo nel migliore dei modi, hanno fatto una grande partita. Loro come tuta la squadra, tutti si aiutano l’uno con l’altro. Sono molto soddisfatto. Mi aspettavo questo girone equilibrato, con la Real Sociedad in quarta fascia sapevo che sarebbe stato equilibrato. Il Benfica era in prima fascia e adesso è a 0 punti, però è una grandissima squadra che avrà il tempo di rifarsi. Adesso pensiamo al campionato perché torniamo in campo tra 72 ore, poi ripenseremo alla Champions».

