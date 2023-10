Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha vissuto una gara molto particolare ma alla fine conta la vittoria della squadra.

L’Inter ha vinto 1-0 contro il Benfica anche se per la mole di gioco creata il risultato sarebbe dovuto essere più rotondo. Lautaro Martinez ha avuto moltissime occasioni nella ripresa ma non è riuscito a segnare neanche una rete; ecco le sue impressioni sul match a SportMediaset. “Per noi era una partita molto importante, con la Sociedad abbiamo faticato a fare il nostro gioco. Dovevamo girare pagina, siamo contenti per aver vinto ed era importante”.

Lautaro Martinez-Kingsley Coman

Sulla sua prestazione

L’attaccante nerazzurro è stato sfortunato quando ha colpito i due legni ma ci ha messo del suo quando ha sbagliato altre due occasioni limpidissime, ecco cosa ne pensa il capitano: “Non mi era mai capitata una partita così in carriera, c’è da migliorare tanto. Salerno è il passato, dobbiamo pensare avanti e continuare così“.

Sul rinnovo

“Speriamo, il mio procuratore sta lavorando con la società, sono contento qua. Do il massimo per l’Inter, sono contentissimo, anche la mia famiglia, non c’è motivo per cambiare”.

L’articolo Lautaro Martinez: “Contenti per aver vinto, era importante, rinnovo? Non c’è motivo per cambiare” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG