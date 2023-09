Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha presentato la gara contro la Real Sociedad a Sky

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha presentato la gara di domani contro la Real Sociedad:

«L’obiettivo senz’altro è di vivere notti come quelle dello scorso anno. Sappiamo il percorso che abbiamo fatto e dobbiamo tenerlo bene a mente. Domani ricominciamo contro un avversario di assoluto valore. L’entusiasmo per un derby vinto influisce tanto, sappiamo quella partita quanto conta».

AVVERSARI – «La Real Sociedad è una squadra forte, che ha un allenatore da diverso tempo, dobbiamo affrontarli con grande organizzazione. Calhanoglu out? Darò fiducia ad Asllani: è un grandissimo giocatore, ce lo hanno chiesto in tanti ma noi ce lo siamo tenuto stretto. E’ un giocatore importante che ha lo stesso valore di Calhanoglu. Calha che, insieme a Cuadrado, Sensi e Agoumé, non sarà della partita».

