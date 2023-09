La Curva Nord contro la coreografia del Milan al derby: il post del tifo organizzato dell’Inter

L’attacco della Curva Nord dell‘Inter ai tifosi del Milan:

«Forte l’idea del circo… Peccato che l’unico circo in città siete voi… Lampioni spenti, calcioscommesse, penalizzazioni e retrocessioni senza contare che per anni avete parlato dello scudetto di cartone ma proprio voi sempre voi questa sera giocherete la Champions di cartone. IN BOCCA AL LUPO RAGAZZI NE AVETE BISOGNO!! 5-1 a casa m***e».

L’articolo Inter, la Curva Nord contro il Milan: «Forte l’idea del circo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG