Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez è molto soddisfatto dell’inizio di stagione della sua squadra.

Insieme a Simone Inzaghi c’è anche Lautaro Martinez in conferenza stampa; ecco le dichiarazioni dell’argentino. “Mi sento bene con la mia squadra, cerchiamo sempre di fare il nostro lavoro e prendere meno rischi possibili giocando un bel calcio: sono contento perché la stagione è iniziata come volevamo e domani vogliamo fare bene“. Il Toro commenta l’intesa col suo nuovo partner d’attacco Marcus Thuram: “E’ giovane, è arrivato in un calcio nuovo: ma sono contento perché sta imparando e ci sta tanto una grande mano, ha molta forza. Sono molto felice di giocare con lui, siamo sicuri che ci aiuterà“.

Lautaro Martinez

Sulla finale della passata stagione: “Istanbul? Siamo una squadra nuova, ci sono molti nuovi: sono contento per il lavoro che stiamo facendo. Posso assicurare che lavoreremo per fare il massimo: vedo come lavorano anche i compagni, siamo molto fiduciosi“. Il capitano non pensa al futuro a lungo termine: “Io capitano? Dal primo giorno ho sempre cercato di dare il massimo collaborando con i compagni: voglio anche imparare, è questo il modo in cui lavoro. Sono contento di essere in questa squadra, è un motivo d’orgoglio quello che stiamo facendo: tutti lavoriamo come vuole l’allenatore. Leader a lungo? Io parlo sempre del breve periodo, posso dire che sono molto contento di essere all’Inter e giocare con questa maglia ed essere capitano: devo pensare alla partita di domani, è il mio modo di pensare. La Real Sociedad è una rivale interessante con giocatori di livello, la loro aggressività sarà un tema su cui dovremo lavorare“.

L’articolo Lautaro Martinez: “Abbiamo iniziato bene la stagione, sono contento di essere qui ma penso solo alla gara di domani” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG