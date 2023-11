Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato della formazione da schierare in Champions col Salisburgo: Sanchez sarà titolare

Ai microfoni di Sky Sport, parla così Simone Inzaghi alla vigilia del match di Champions League tra Salisburgo e Inter.

FORMAZIONE INTER– «Non saremo a San Siro, ma in questo stadio. Ci ho già giocato con la Lazio, è uno stadio caldo. Il Salisburgo è un’ottima squadra, lo abbiamo visto a San Siro, ha qualità e quantità, per questo ci vorrà la migliore Inter.

Lautaro? Sto valutando se farlo riposare, sicuramente avrà spazio dall’inizio Sanchez perché sta facendo molto bene. Recuperiamo Arnautovic ed è un recupero importante, ci sarà una grande mano anche lui. Quanto è importante vincere domani? Sapevamo che dopo la partita in casa con la Roma avremmo avuto 6 partite di cui 5 in trasferta. Abbiamo concentrazione per questo, domani è una gra di Champions e ci saranno delle insidie»

