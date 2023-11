Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha anticipato i temi della partita di domani che in caso di vittoria regalerebbe la qualificazione agli ottavi alla sua squadra.

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti su Salisburgo-Inter di domani sera; di seguito le sue dichiarazioni. “Sappiamo dell’importanza della gara di domani sera e sappiamo che abbiamo un avversario che ha dimostrato il suo valore già a San Siro. La squadra corre tanto, con ottimi giocatori e sappiamo che qui nel loro stadio c’è un calore importante. Dovremo fare una partita da grande Inter contro una squadra di grande rispetto, che in Champions ha sempre fatto bene“.

Vasta possibilità di scelta

“Assolutamente sì. Tutte le partite devo fare delle scelte, domani ci sarà qualche cambiamento e questo deve essere una grandissima risorsa per me, per fare qualche cambio. Devo cercare di utilizzare la rosa il più possibile e lo faccio perché ho risposte importanti in allenamento. Perdiamo Pavard che è importantissimo, si era inserito nel migliore dei modi a livello tecnico/tattico e nello spogliatoio, ma abbiamo fatto bene nonostante alcune assenze e lo aspetteremo quando tornerà dopo un mese e mezzo per darci una mano”.

Davide Frattesi

Sull’avversario

“Abbiamo analizzato quanto successo a San Siro, Salisburgo vince il campionato ogni anno, fa sempre la Champions, ha ottimi giocatori, ottimo allenatore, squadra organizzata, avremo delle difficoltà anche domani ma dovremo uscirne tutti insieme. A San Siro non abbiamo approcciato bene, abbiamo fatto fatica a entrare in campo, abbiamo sbagliato più del solito ma una volta entrati in partita abbiamo fatto un ottimo finale di primo tempo e un ottimo secondo e abbiamo meritato la vittoria. Domani qui sarà ancora più difficile. Servirà tecnica, fisicità, abbiamo toccato con mano il Salisburgo, loro sono una squadra fisica e tecnica. Dovremo essere bravi sapendo che hanno dei giocatori bravi oltre che fisici, ci vorrà la migliore Inter. Lo sappiamo, ne abbiamo parlato, cercheremo di mettere in campo una partita importante”.

Le condizioni di Dumfries

“Un ragazzo che sta lavorando bene dall’inizio anno, un giocatore in crescita che sta dando grandi segnali in allenamento e nei minuti finali avuti a disposizione. Abbiamo un problema a destra perché Cuadrado è infortunato, Dumfries stamattina non aveva recuperato bene per allenarsi, ne ho parlato col dottore, il ragazzo c’è ma non so se comincerà la partita. Ho Bisseck, De Vrij, posso mettere Carlos Augusto, ho diverse opzioni. Potremmo anche alzare Darmian in quel ruolo, vediamo”.

Frattesi e Barella insieme

“Assolutamente, possono giocare insieme, hanno giocato il secondo tempo col Salisburgo molto bene, abbiamo fatto meglio rispetto al primo tempo. Domani vedremo, giocherà sicuramente Frattesi dall’inizio, dobbiamo vedere gli altri due posti. Asllani è in crescita, Mkhitaryan e Barella stanno facendo molto bene quindi devo decidere. Klassen meriterebbe il suo spazio perché ogni giorno mi mette in difficoltà in allenamento, anche domani dovrò fare delle scelte e le farò assolutamente per il bene dell’Inter”.

L’articolo Inzaghi: “Servirà una grande Inter, Pavard starà fuori un mese e mezzo, Dumfries è stanco ma ho alternative” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG