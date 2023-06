Filippo Inzaghi, leggenda del Milan, è tornato sull’aneddoto relativo a Max Allegri e al suo addio al calcio giocato

Intervistato da Sky, Filippo Inzaghi ha parlato così di Max Allegri:

Nel libro ho voluto parlare solo di cose belle. È uscita questa circostanza e ho detto solo la verità, lui sa benissimo quello che penso. Se sono poco considerato non meritandolo, se non vengo trattato nel modo giusto per me il discorso si chiude lì. Non voglio parlarne, forse è stato anche meglio così: aver smesso con un gol sotto la curva con la maglia del Milan addosso è stato il coronamento di una bella carriera

