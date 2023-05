Inzaghi: «Calendario impossibile per l’Inter. City? Non partiamo battuti». Le parole dopo la sconfitta contro il Napoli

Inzaghi a Dazn ha parlato dei tanti impegi dell’Inter e del Manchester City dopo la sconfitta contro il Napoli.

INZAGHI – «15 partite in 50 giorni, ho bisogno di tutto l’organico. Dal primo aprile con le semifinali di Coppa Italia abbiamo fatto un calendario impossibile. I ragazzi sono stati bravissimi. Oggi a Napoli non era semplice, ma ho avuto ottime risposte. C’è rammarico per la sconfitta che rallenta il nostro percorso in Champions. Il City? Lo conosciamo tutti bene, è tra le 2-3 più forti d’Europa. Sappiamo che dovremo fare una grande partita. Non partiremo battuti, ci giocheremo la finale come sempre».

