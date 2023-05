Spalletti: «Futuro? E’ tutto chiaro e definito, non aspetto niente». Le dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria del Napoli con l’Inter

Spalletti, accostato anche alla Juve nelle ultime ore, ai microfoni di Dazn ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria del Napoli contro l’Inter.

SPALLETTI – «La squadra non ha bisogno di niente e nessuno, sa giocare a calcio, è stata costruita bene daò presidente e Giuntoli. Sono stati inseriti giovani che sono diventati un corpo unico e questo ha fatto la differenza. Ci sono cuori, qualità, disponibilità al sacrificio, quell’autostima che fa sempre la differenza, di credere di poter mettere il muso davanti a tutti. Ci sono giocatori che un allenatore non vorrebbe mai perdere, come il capitano Di Lorenzo. Futuro? Non sto aspettando niente, è tutto definito e chiaro, c’è solo da dirlo. Abbiamo convenuto con De Laurentiis di aspettare a dirlo. Non c’è stata trattativa».

