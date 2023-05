Vlahovic Juve, si muove il Chelsea e non solo: lo vogliono altre due. Gli aggiornamenti sul futuro del serbo

Il Chelsea vuole Vlahovic, ma non ha ancora avviato colloqui con la Juve nè ha inviato un’offerta da 80 milioni al club. A riferirlo è Fabrizio Romano, confermando l’interesse degli inglesi per il serbo.

Non solo, perché oltre ai Blues pure Bayern Monaco e Manchester United restano in corsa per Vlahovic, ma aspettano una decisione della Juve sul futuro del serbo.

