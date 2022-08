Il tecnico dell’Inter è tutto sommato contento della preparazione svolta nonostante questa si sia conclusa con una sconfitta per 4-2.

Simone Inzaghi ha parlato ad InterTv al termine dell’amichevole di ieri persa 4-2 senza fare eccessivi drammi. “Domenica si comincia, sapevamo della difficoltà della gara. Abbiamo alternato buone cose, dobbiamo fare meglio in fase difensiva. Sono arrivati 5 volte in area e han fatto 4 gol, c’è da rivedere qualcosa”.

Romelu Lukaku

“Giocavamo contro una squadra che ha fatto semifinale di Champions ed è più avanti di preparazione, dobbiamo ancora lavorare. È stato un test impegnativo come gli altri fatti. Abbiamo capito che siamo in una buona condizione ma dobbiamo ancora lavorare. I carichi di lavoro scenderanno, sabato esordiremo e arriveremo nelle migliori condizioni. Abbiamo fatto un buon lavoro, Skriniar ha iniziato dopo la preparazione, abbiamo avuto un problemino con Brozovic, speriamo Brozo sia a posto per sabato. Stasera abbiamo fatto una fase di possesso buona, ora ci avviciniamo a sabato per esordire nel migliore dei modi“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG