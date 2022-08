Il nuovo acquisto belga del Milan, De Ketelaere parla in una lunga intervista a Dazn ecco i spunti più interessanti.

Queste le parole di Charles De Ketelaere in una bella intervista a DAZN, così si esprime il nuovo giocatore del Milan: “Prima della firma ho parlato con Pioli, quindi sapevo già un po’ cosa vuole. Un paio di giorni fa mi ha mostrato con lo staff dei video con lo stile di gioco che si aspetta da me. Mi è piaciuto molto e mi sono rivisto in quel tipo di calcio.“

Charles De Ketelaere

Alla domanda se vede filmati di altri giocatori: “Sì, soprattutto se devo cambiare ruolo ogni tanto guardo video di chi gioca in quella posizione per imparare e memorizzare i movimenti. Però non è che tutti i giorni guardo video sul calcio, lo faccio qualche volta prima delle partite.“

Conclude alla domanda se ha paura: “Direi di no. Mi considero un ragazzo umile e calmo ma credo molto in me stesso, e quindi non c’è niente o nessuno che mi spaventi.“

