È molto deluso e non potrebbe essere altrimenti Simone Inzaghi dopo la brutta sconfitta del’Inter col Sassuolo.

Simone Inzaghi sgrida i suoi per l’approccio molle avuto alla gara di ieri col Sassuolo ai microfoni di DAZN. “Sono molto arrabbiato per l’approccio della squadra. Avevamo avuto tre giorni per smaltire la sconfitta contro il Liverpool, avevamo parlato delle caratteristiche del Sassuolo, sapevamo che è una squadra che gioca bene nelle ripartenze e che avevano vinto così contro Juve e Milan“.

“Abbiamo creato tanto, i numeri parlano chiaro, ma non voglio alibi. Al di là del meriti del Sassuolo, che non era l’avversario ideale da affrontare in un momento così e dopo le fatiche di Coppa, una squadra che vuole vincere lo scudetto non può approcciare le partite in questo modo. Adesso voltiamo pagina e ripartiamo, siamo tutte lì là davanti, abbiamo visto ieri che è dura per tutti, ma mancano 13 finali e dovremo giocarle in modo diverso“.

