L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti riguardanti il derby di semifinale di Champions.

Giorno di conferenza stampa di vigilia per Simone Inzaghi; ecco le sue dichiarazioni. “Il momento migliore per affrontare questa gara La qualificazione ci ha fatto preparare al meglio tutte le gare, i derby li conosciamo e sappiamo l’importanza che ha per l’ambiente. Sappiamo che ci sono momenti per tutti, soprattutto per gli attaccanti, ci sono momenti dove non riescono a concretizzare, ora sono tornati tutti a segnare, ma ero tranquillo prima e lo sono adesso. Il problema è quando non hai occasioni. Devono continuare cosi. La squadra arriva bene con lo spirito, dice bene Federico, dovremo usare testa e cuore. Ci saranno delle insidie e degli imprevisti ma sono gare che si giocano in 180 minuti. Abbiamo giocato 7 derby in questi 20 mesi, abbiamo vinto e perso, sono partite che ci possono dare spunti importanti ma ogni gara è a sé. No, non sono in imbarazzo, ho possibilità di scegliere, visto l’infortunio di Gosens che non sappiamo se sarà della gara, abbiamo le rotazioni limitate. In difesa speriamo di recuperare D’Ambrosio perchè può fare benissimo. A centrocampo e attacco ci siamo. Per quanto riguarda Leao lo conosciamo e sappiamo le sue qualità, prenderemo accorgimento qualora dovesse esserci ma non condizionerà il nostro piano partita.Milan squadra di qualità ben allenata, il Milan non è solo una squadra di ripartenza ma sa giocare ha un ottimo palleggio”.

Simone Inzaghi

“Con cosi tante gare ravvicinate e domani fare una sgambata, a centrocampo e in attacco ho la possibilità di scegliere, i ragazzi sono tranquilli perchè se non saranno utilizzati dall’inizio saranno utilissimi a gara in corso. Le partite sono tutte storia a se, sappiamo l’importanza della gara e vogliamo giocarcela in tutti i modi. Di derby ne abbiamo giocati, sappiamo che sono gare a a se e dovremo essere bravissimi e concentratissimi ad usare la testa e nelle ultime gare siamo stati bravi ad essere lucidi e coprire bene il campo. Punto più alto? Sicuramente, una gara importante e sappiamo cosa rappresenta, non è un derby ma è il derby. Sono abbastanza sereno perché ho visto lavorare bene i ragazzi. Dopo aver passato un girone come il nostro il gruppo ha preso consapevolezza, sappiamo che tutte le gare sono difficilissime, Porto e Benfica sono stati due scogli difficili da superare e lo abbiamo fatto. Lukaku è importantissimo, lo abbiamo preso per questo, ha avuto un infortunio e ora è tornato e sta bene, sta segnando con frequenza e ci sta aiutando è un’arma in più e come lui Brozovic ci è mancato per quattro mesi limitando le nostre rotazioni. Paura di giocare non ce ne deve essere, bisogna essere insieme con i nostri tifosi come abbiamo fatto in questi mesi, a volte ci siamo arrabbiati altre abbiamo esultato, ma abbiamo fatto un blocco unico per vivere queste serate nel modo migliore. La SuperCoppa Avevamo qualche problemino in quella gara, non c’erano Lukaku e Brozovic, ora invece non avremo Skriniar e Gosens, arrivammo li con tanta voglia di portare a casa la coppa e la squadra fece una grandissima gara che era secca e dovremmo essere bravi a replicare quell’atteggiamento. Il calcio è fatto di momenti, abbiamo perso punti sanguinosi e ci siamo detti insieme ai ragazzi di tapparci le orecchie e pedalare, abbiamo raggiunto dei traguardi e le ultime quattro vittorie ci hanno fatto vedere la classifica in altra maniera ma c’è ancora da fare. Differenze coi derby di Roma Sono due derby molto sentiti, a Roma ne ho giocati da calciatore e allenatore qui solo da allenatore, anche a Milano è molto sentito come a Roma“.

