L’esterno dell’Inter Federico Dimarco indica la ricetta per affrontare il derby di Champions League.

Oltre a Simone Inzaghi anche Federico Dimarco ha parlato della sfida di domani al Milan in conferenza stampa. “E’ sempre bello giocare i derby, ne ho visti anche tanti, ma sono contento di giocarmi una semifinale col Milan e voglio godermela al 100%. Motivazione? Il Milan ha dimostrato di aver passato due turni difficili, con il Tottenham e con il Napoli, loro sono i campioni d’Italia in carica e cercheremo di dimostrare a noi stessi quello che valiamo. Gol pesanti? Tutti i gol sono importanti ma quello a cui tengo è che la squadra vinca. Sorteggi? Sapevamo di avere un girone difficile ma sulla carta, sul campo abbiamo dimostrato il nostro valore facendo risultati importanti e dimostrando di esserci meritati di stare a questo punto”.

Federico Dimarco

“Milan avversario migliore o peggiore? Sicuramente è una squadra che conosciamo bene ma sappiamo affrontiamo i campioni d’Italia in carica. Precedenti storici? Non c’è desiderio di vendetta per il passato, pensiamo a oggi, pensiamo a domani e pensiamo a fare un risultato positivo. Infanzia da interista Nel 2003 ero al Meazza e non ho bellissimi ricordi da tifoso interista, pensare che 20 anni fa ero a vederla e domani ho la possibilità di giocarla è una grande emozione. Partita della stagione? E’ una semifinale di Champions, ce la giocheremo alla grande. Sentimento? Forte, un sentimento forte, è un derby e sarà una bella partita. Calabria tifoso milanista Pensiamo a noi stessi e a fare una grande gara domani e con la testa a quella di ritorno. Con Calabria ci siamo affrontati tante volte, sarà bello. Approccio? Affrontare queste hanno bisogno di testa e cuore, pensando una gara per volta, troppi pensieri rischiano di lasciar fuori qualcosa. Nuovi cori? No quelli vengono in automatico dopo le gare e non ci sto nemmeno pensando. In cosa sono cresciuto? I gol e gli assist sono merito del gioco della squadra e da due anni a questa parte sono cresciuto a livello di testa e di fisico perchè giocare gare importanti ti fa crescere“.

