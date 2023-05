L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha presentato la sfida all’Inter di domani parlando anche delle condizioni dell’attaccante portoghese.

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del match di domani senza caricare ulteriormente l’ambiente. “È un derby più difficile sicuramente perché è una semifinale di Champions, ma è anche bellissimo giocare certe partite. I ragazzi devono essere felici di vivere certi momenti”.

“Domani è solo la prima partita, è una sfida che si gioca su 180′. Per gli altri l’Inter è favorita, noi ce la vogliamo giocare. Vogliamo superare l’ultimo step per arrivare in fondo, le motivazioni sono al massimo. Leao ha lavorato sul dritto, domani proverà a spingere e poi vedremo. Se sta bene gioca. Io vado a letto tranquillo stasera. Sarà Rafa e il dottore a comunicarmi le condizioni del giocatore. Se Leao starà bene sarà convocato, se non starà bene non sarà convocato“.

