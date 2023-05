L’attaccante del Milan Olivier Giroud mostra tutta la sua carica in vista del derby di domani.

Oliver Giroud ha detto la sua sull’andata delle semifinali di Champions League contro l’Inter in conferenza stampa. “E’ un derby, sicuramente è una partita speciale, diversa. Mi piace giocare il derby e le grandi partite, sono fiero e orgoglioso di questo Milan. Spero di fare grande cose domani, sono molto carico. Abbiamo bisogno tutti di ognuno di noi al massimo. Sappiamo che possiamo fare grandi cose, grandi partite con la nostra qualità e le nostre caratteristiche. Dobbiamo essere tutti carichi al 110%”.

Olivier Giroud Milan-Inter Supercoppa Italiana

“Io provo ad essere sempre positivo ed incoraggiare i miei compagni. Rivincita del Mondiale con Lautaro? E anche della Supercoppa (ride, ndr). Non è una cosa personale, siamo 11 e di più con la panchina tutti uniti. Non è Giroud vs Lautaro, lasciamo il passatto alle spalle, ma è una motivazione in più. Beh, gli ultimi tempi al Chelsea sono stati difficili, avevo bisogno di una nuova sfida e il primo anno non poteva andare meglio. In questa stagione è fantastico giocare una semifinale di Champions: si può sempre migliorare, ma le cose stanno andando davvero bene. Io non sono più tanto giovane, ma ho ancora tanta voglia di vincere un trofeo e spero che ce la faremo“.

