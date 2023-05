Giorno di vigilia e quindi di conferenze stampa per i due allenatori di Milan ed Inter.

Procede la marcia di avvicinamento al primo dei due derby di Champions League: Pioli in conferenza stampa non ha chiarito il dubbio Leao sostenendo che è tutto rimandato a domani mattina. Inzaghi invece si è mostrato possibilista sulla convocazione di D’Ambrosio e Gosens che sicuramente non giocheranno dal primo minuto.

Hakan Calhanoglu

Il tecnico nerazzurro dovrebbe scegliere Brozovic in regia e Dzeko in attacco; panchina quindi per Lukaku mentre Calhanoglu spera fino all’ultimo. Ecco le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

L’articolo Verso Milan-Inter: un solo dubbio per parte proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG