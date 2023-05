Entrambe le squadre giocano praticamente ogni 3 giorni da più di un mese: i rossoneri in questo lasso di tempo hanno disputato una gara in meno.

La Gazzetta dello Sport presenta il derby di domani analizzando diversi dati statistici: dal 7 aprile l’Inter ha giocato ogni 3 giorni mentre il Milan ha saltato un turno infrasettimanale in quanto uscito prematuramente dalla Coppa Italia.

Alexis Saelemaekers

Nonostante ciò i nerazzurri sembrano in forma come non lo sono mai stati in questa lunghissima stagione spezzata dal Mondiale invernale: gli uomini di Inzaghi corrono più dei cugini anche a parità di partite di campionato svolte. Curiosità vuole che i più impiegati siano due ex Acerbi e Darmian, quest’ultimo diventato imprescindibile dopo l’infortunio di Skriniar. Lautaro e Lukaku sono gli uomini che più hanno calciato verso le porte avversarie, sorprende il ritardo di Giroud, solo 7 tiri dal 7 aprile in poi; nei rossoneri è Saelemakers colui che tira di più.

