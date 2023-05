Il derby di Champions League valido per le semifinali di Champions League è un appuntamento talmente importante che nessuno vuole perderlo.

Robin Gosens si è lussato la spalla il 30 aprile nell’azione del goal segnato contro la Lazio; da allora il tedesco si è curato col solo intento di esserci almeno in panchina domani sera. Sembrava una missione impossibile ma ad un giorno dall’andata del derby l’ex Atalanta non è ancora fuori dai giochi.

Robin Gosens

Ieri ha svolto il primo allenamento in gruppo, sebbene evitando i contrasti: su Instagram scriveva questo messaggio: “Di nuovo in pista. Giusto in tempo per il big match di mercoledì“. La Gazzetta dello Sport ritiene che la soluzione migliore possa essere quella di fargli fare uno spezzone sabato sera contro il Sassuolo per averlo al 100% al ritorno; Inzaghi però in conferenza stampa ha fatto capire di non aver ancora deciso di non convocarlo per domani.

L’articolo Inter: Gosens ci prova proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG