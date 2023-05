La squadra di Inzaghi ha bilancio favorevole contro quella di Pioli ed appare anche più in forma rispetto ai cugini.

Ci siamo quasi, l’attesa febbrile sta per finire e domani sera alle 21 a San Siro si gioca Milan-Inter. Da quando Pioli ed Inzaghi siedono sulle panchine delle milanesi il bilancio parla di 3 vittorie per il secondo e 2 pareggi su 7 derby giocati; lo fa notare il Corriere dello Sport.

Milan-Inter Supercoppa Italiana

Se si restringe il discorso alle stracittadine di coppa, i nerazzurri non hanno mai perso avendo vinto in SuperCoppa ed avendo eliminato i rossoneri dalla Coppa Italia dell’anno scorso. L’Inter sembra anche in condizione fisica migliore arrivando all’impegno dopo 5 vittorie di fila mentre il Milan ha vinto solo 2 gare delle ultime 6. Tutti discorsi che andranno a farsi benedire domani sera alle 9.

