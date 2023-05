L’uomo più rappresentativo dei rossoneri stamattina ha svolto un allenamento differenziato: domani mattina si sapranno notizie certe.

Il Milan continua ad essere alle prese col dubbio legato alla presenza o meno di Rafael Leao nel derby di domani sera. Le parole in conferenza stampa di Pioli non hanno chiarito la situazione rimandando tutto a domani mattina: il tecnico ha ammesso che solo allora il portoghese forzerà in allenamento per capire le sue condizioni.

Rafael Leao

Il Corriere della Sera in edicola stamane riportava che l’ex Lille non avvertiva già dolore; il Milan ovviamente lo farà giocare solamente se non ci sarà nessun pericolo di ricadute. Al momento il favorito per giocare è ancora Saelemaekers ma Leao potrebbe andare in panchina.

L’articolo Milan: Leao come Gosens, vuole esserci a tutti i costi proviene da Notizie Inter.

