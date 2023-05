Inzaghi: «Dal sorteggio credevo alla finale, l’Inter se la giocherà» . Le parole dopo la vittoria contro il Milan

Inzaghi a Sky Sport ha parlato della qualificazione dell’Inter in finale di Champions League dopo la vittoria contro il Milan.

LE PRIME IMPRESSIONI – «Probabilmente da domani ci renderemo conto di quel che abbiamo fatto. E’ stato unpercorso lungo e difficile contro grandissime squadre come Bayern Monaco e Barcellona. I ragazzi ci han creduto dal primo giorno. In questo periodo abbiamo avuto le semifinali di Coppa Italia, un campionato da raddrizzare e ancora siamo in corsa. Gli infortuni fortuntamente siamo riusciti a limitarli nonostante tutte queste partite. Domani ho dato giorno libero, dal primo aprile non riposavano. Da giovedì quando ci ritroveremo ci renderemo conto».

EMOZIONI PERSONALI – «Per me è une grandissima soddisfazione, un traguardo ottenuto con tanto sacrificio, ci credevo dal giorno del sorteggio, sapevamo che era difficile. E’ una soddisfazione che il tempo ci farà godere di più».

IN FINALE SENZA PAURA – «E’ normale, siamo lì, faremo del nostro meglio. Domani sera vedremo l’altra semifinale, sono due grandissime squadre e chi verrà troverà l’Inter se la giocherà».

VITTORIA COL MILAN – «Abbiamo fatto 4 derby in 4 mesi e averli vinti tutti e 4…sapevamo l’anno scorso quanto ci era costato e quanto avevamo sofferto per lo scudetto nonostante i due trofei. I ragazzi sono stati perfetti, hanno fatto andata e ritorno con folle aggressività, impegno, determinazione, concentrazione. L’avevamo chiesto di coprire ogni centimetro del campo ed è giusto godersi una serata così».

The post Inzaghi: «Dal sorteggio credevo alla finale, l’Inter se la giocherà» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG