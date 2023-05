Zhang: «E’ incredibile essere in finale, ora tutto è possibile». L’intervista dopo aver eliminato il Milan

Zhang, presidente dell’Inter, a Sky Sport ha parlato della finale di Champions League raggiunta dopo aver eliminato il Milan.

EMOZIONE PIU’ GRANDE DOPO LO SCUDETTO – «Si sicuro, siamo in finale di Champions League, qualcosa di incredibile non accade ogni stagione. Merito va dato all’allenatore e tutto lo staff che ha fatto tutto giusto per arrivare ad oggi».

L’INTER PUO’ VINCERE LA FINALE – «La finale è una partita in cui tutto è possibile. Qualsiasi cosa può accadere, ci crediamo».

