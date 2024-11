L’ex centrocampista Antonio Di Gennaro difende in maniera molto convinta Inzaghi e Mourinho dalle critiche. Antonio Di Gennaro al Corriere dello Sport ha parlato della Serie A e della tendenza del calcio contemporaneo di ricercare troppo la costruzione dal basso. “Non può essere sistematica e la puoi fare, può portare vantaggi, solo se hai i giocatori adatti, con qualità nei piedi e nella testa”. “Altrimenti sono solo guai e svantaggi. Vedi, uno dei maggiori difetti di questo calcio è la condanna all’emulazione”. I meriti di Mourinho a Roma “È stato la Roma, tutta la Roma, per due anni e mezzo. Ha vinto una coppa, un’altra gliel’hanno rubata, ha portato i giocatori più importanti: Dybala, Matic, Lukaku. E a ogni partita c’erano 70mila tifosi all’Olimpico”. Le imprese del Vate di Setubal “L’Inter dell’indimenticabile triplete è la sua, non di altri, le ho visto fare partite esaltanti. Col Real vinse con la miglior difesa […]

Leggi l’articolo completo Inzaghi difensivista L’ex calciatore provoca, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG