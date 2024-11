L’ex centrocampista Stephane Dalmat spera che il tecnico di Piacenza resti in nerazzurro ancora a lungo. EuropaCalcio.it ha intervistato Stephane Dalmat che ha parlato dell’Inter attuale. “Calhanoglu è il miglior centrocampista dell’Inter: se gira lui, girano tutti gli altri. Ha una grande capacità di accentrare su di sé il gioco e prendere in mano le chiavi del centrocampo”. “Mi ha colpito più di tutti, anche se la squadra di Inzaghi possiede, comunque, grandi centrocampisti in mezzo al campo”. L’operato di Inzaghi “Bisogna essere focalizzati solamente sul presente. Non aveva cominciato benissimo, ma ha conquistato uno Scudetto importante ed è arrivato a un passo dalla Champions League nel 2023. La squadra ha una precisa identità di gioco, esprime un ottimo calcio e mi auguro che Inzaghi possa restare ancora a lungo, perché ha dato il via ad un ciclo importante di risultati e non potrà che continuare ad alzarne a Milano. Penso sarebbe […]

Leggi l’articolo completo L’ex nerazzurro loda Inzaghi e Thuram ma sorprende su Jonathan David, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG