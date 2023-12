Inzaghi: «Dispiace per non essere riusciti ad agguantare il primo posto, ma chiudiamo il girone da imbattuti». Le dichiarazioni

Inzaghi, avversario di mille battaglie con la Juve, a Sky Sport ha commentato il secondo posto ottenuto dall’Inter nel girone di Champions League dopo il pareggio per 0-0 con la Real Sociedad.

LE DICHIARAZIONI – «Dispiace per non essere riusciti ad agguantare il primo posto, però abbiamo fatto un grandissimo girone. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché chiudiamo da imbattuti, purtroppo per differenza reti arriviamo secondi, ma guardiamo avanti con tantissima fiducia. A febbraio penseremo alla Champions».

