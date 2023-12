Ritiro Chiellini, il tributo di De Ligt: «Sono stato molto fortunato a giocare con te». Le dichiarazioni dell’ex Juve – FOTO

De Ligt via Instagram ha reso il suo personale tributo a Chiellini che oggi ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matthijs de Ligt (@mdeligt_)

Queste le belle dichiarazioni dell’ex difensore della Juve.

DE LIGT – «Sono stato molto fortunato che ho avuto la possibilità di giocare e crescere al tuo lato. Sei stato per me uno dei difensori piu forti questi ultimi 15 anni e voglio dire grazie per tutto Giorgione. Grazie King Kong».

