Inzaghi e la battuta di Allegri sulla lotta Scudetto: ecco la risposta ufficiale del tecnico nerazzurro! Le dichiarazioni

Simone Inzaghi, in conferenza stampa, risponde così alla Juve e ad Allegri dopo la battuta del tecnico bianconero post Sassuolo.

SULLE PAROLE DI ALLEGRI CHE CI HA DEFINITI LADRI E LORO GUARDIE – «Ho sentito e letto qualcosina, penso che sia una normale dialettica del mondo del calcio. E’ tanti anni che sono in questo mondo e lo conosco. in campionato c’è un bellissimo duello tra Inter e Juve ma non dimenticherei il Milan, un’ottima rosa che in questo momento sta bene».

The post Inzaghi e la battuta su guardie e ladri: arriva la risposta ufficiale ad Allegri! Cosa ha detto appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG