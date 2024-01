Inter, alta tensione per la lotta Scudetto: mai una pressione così alta per i nerazzurri. Il precedente fa sorridere la Juve

Come scrive la Gazzetta dello Sport, mai come ora la tensione in casa Inter è stata alta per la pressione che la Juve sta esercitando alle sue spalle. I bianconeri sono a due punti e in piena lotta Scudetto e i nerazzurri, adesso, ne sono consapevoli.

Il precedente fa sorridere Allegri e i suoi: stagione 2021/22, la squadra di Inzaghi cade male a Bologna, complice anche una papera di Radu, e di fatto consegna al Milan il tricolore. Segno di come, a volte, anche i migliori possano lasciarsi prendere dalle emozioni.

The post Inter, tensione mai così alta. E il precedente nella lotta Scudetto fa sorridere la Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG