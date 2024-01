Danilo via dalla Juve? Anche il capitano bianconero finisce nel mirino dei club arabi: la risposta del brasiliano sul futuro

Secondo quanto svela Tuttosport, anche Danilo è finito nel mirino della Saudi Pro League, con l’Al Ittihad che sarebbe pronto a mettere sul piatto offerte importanti per portarsi il brasiliano a casa.

Lo stesso difensore, però, non appare interessato. Già nella passata stagione aveva rifiutato offerte sportivamente importanti come quelle di Bayern Monaco e Manchester United per amore della Juve, club con il quale starebbe pensando anche di prolungare fino al 2026.

The post Danilo via dalla Juve? Il capitano nel mirino degli arabi! La sua risposta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG