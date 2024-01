Cesare Prandelli dice la sua sul momento di Dusan Vlahovic e sulla lotta per lo Scudetto: le dichiarazioni dell’allenatore

Cesare Prandelli, a La Stampa, ha così parlato di alcuni argomenti di attualità di casa Juve.

LE PAROLE – «Ora Dusan è sereno, lo vedo dagli occhi, il gioco lo aiuta a crescere. La mia Fiorentina cercava solo lui, deve adattarsi a giocare in una grande, alla Juve è arrivato molto giovane, sente le responsabilità. La Juve fino a qualche mese fa non era considerata tra le favorite, ma penso che potrà per lottare fino alla fine per il titolo, anche se l’Inter a livello di rosa ha qualcosa in più».

