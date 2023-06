L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha le idee chiare su come affrontare il Manchester City.

L’Inter non si snaturerà, parola di Simone Inzaghi; ecco le sue dichiarazioni al sito della UEFA. “Stagione fin qui straordinaria, perché abbiamo raggiunto una finale che tutti avevamo sognato e lo abbiamo fatto con grande stile. Un’altra parola che userei è ‘insieme’, perché insieme al nostro pubblico, con i nostri tifosi, abbiamo fatto qualcosa che si pensava fosse irraggiungibile. Ma tutti insieme, abbiamo dimostrato che si può ottenere qualsiasi cosa”.

Simone Inzaghi

“Ora dobbiamo coronare tutto ciò che abbiamo fatto con questa finale, che sarà emozionante da guardare. La finale sarà una partita molto difficile. Le probabilità non sono a nostro favore, ma questo è ciò che rende il calcio così emozionante. Giochiamo contro una delle squadre più forti del mondo, con un allenatore che tutti conosciamo bene, ma cercheremo di farci trovare pronti. Il nostro approccio non cambierà. Ci saranno momenti durante la partita in cui dovremo essere più offensivi e altri in cui dovremo essere forti in difesa. Abbiamo ancora un po’ di tempo per prepararci e stiamo prendendo in considerazione ogni singolo dettaglio“.

