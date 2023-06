La Fiorentina trova subito il pari contro il West Ham con Bonaventura: intanto in campo continuano a volare gli oggetti

La Fiorentina ci mette molto poco a trovare il pareggio: dopo appena cinque minuti Bonaventura trova il pareggio. Sponda volante di Nico Gonzalez per la mezzala che controlla in area e, fuori equilibrio, infila con un diagonale Areola.

Intanto, come riportato da Sky Sport, continua il lancio di oggetti dei tifosi del West Ham. Oltre ai bicchieri di birra, accendini e sigarette elettroniche, in occasione del gol uno stewart ha portato via da bordo campo: un Apple Watch, un paio di occhiali, una carta di credito e una scarpa.

