Il cambio di posizione della UEFA nei confronti della Juve: dopo la presa di posizione contro la Superlega, vorrebbe evitare l’esclusione

Fabio Tavelli, negli studi di Sky Sport, ha provato a fare chiarezza sulla situazione Superlega dopo l’ultimo comunicato presentato dalla Juve, che per la prima volta appare convinta di voler prendere le distanze dalla competizione.

L’UEFA, spiega, non dirà mai di volere i bianconeri fuori dalle coppe europee, così come da Torino non ammetteranno mai che ci siano state delle minacce. Ceferin vorrebbe evitare l’esclusione per non spingere il club ancora di più verso una Superlega dalla quale sa che presto uscirà anche il Barcellona.

