Il centrocampista turco si accinge a giocare da titolare la finale di Champions nella capitale del suo paese natale.

Non è passata inosservata la frase di Hakan Calhanoglu sul suo rinnovo del contratto: il turco ha rivelato lui stesso che l’accordo è già stato raggiunto. L’ex Milan ha un contratto valido fino al 2024 con stipendio di 5 milioni a stagione: come riferisce Tuttosport il nuovo vincolo scadrà nel 2027.

Hakan Calhanoglu Supercoppa Italiana

Il suo stipendio dovrebbe aumentare di circa 1 milione a stagione. Rinnovo più che meritato, Calhanoglu nelle sue prime due stagioni all’Inter ha fatto dimenticare la discontinuità che aveva accompagnato tutta la sua carriera. Quest’anno è riuscito addirittura ad elevare il suo rendimento in un ruolo che non sembrava nelle sue corde come quello di regista: in finale sabato probabilmente tornerà a fare la mezzala perché davanti alla difesa ci sarà Brozovic. Il turco è uno degli idoli della tifoseria, è suo tra l’altro l’importantissimo goal che ha permesso ai nerazzurri di battere il Barcellona nel girone di Champions mettendo in discesa la qualificazione insperata agli ottavi.

