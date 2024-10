Squadra che vince non si cambia Non è sempre vero perché, specie nel calcio, è un attimo che si diventa prevedibili. Nell’ambiente calcistico, dove strategie e scelte tattiche giocano un ruolo cruciale per il successo di una squadra, l’Inter si prepara a prossimi impegni cercando di dare seguito alla vittoria in Champions League contro la Stella Rossa. La capacità di Inzaghi di gestire l’organico a sua disposizione, effettuando scelte oculate sia in termini di formazione iniziale che di sostituzioni durante la partita, emerge come un aspetto fondamentale del suo approccio. La nuova gestione mirata Inzaghi sta pianificando con attenzione i prossimi passi da fare, secondo la Gazzetta dello Sport ci dovrebbero essere almeno altri 6 cambi nella formazione che affronterà il Torino. Una mossa, se confermata, che sottolinea la filosofia dell’allenatore di non affidarsi unicamente a un insieme fisso di titolari ma di sfruttare al meglio la profondità e la […]

