L’ex centravanti Alessandro “Spillo” Altobelli ha celebrato le gesta dell’ex Porto. Tuttosport ha intervistato Spillo Altobelli che ha detto la sua sui “bomber di scorta” dell’Inter. “Taremi ha tutte le qualità per essere un ottimo giocatore per l’Inter. Parliamo di uno bravo di testa, che possiede un buon dribbling, è altruista e non egoista, come si è visto nell’ultimo turno in Champions, dove ha segnato e fornito due grandi assist ai compagni di squadra”. Gli elogi “Il gol di Arnautovic lo segnavo anche io (ride, ndr), bastava praticamente spingerla dentro. Poi però Taremi ha pure ha realizzato il rigore del 4-0. Direi che chi ha creduto in lui all’Inter ha avuto ragione. Tutti lo hanno scoperto dopo la sua esperienza col Porto, io in realtà lo avevo già visto all’opera in Qatar, all’Al-Gharafa (dove Taremi aveva militato nella stagione 2018-19, ndr)”. La fiducia “Per me Taremi è uno che potrà […]

