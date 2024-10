Il giornalista Alberto Polverosi ha detto la sua su questo strano inizio di stagione dei nerazzurri. Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport ha detto la sua sul momento attuale dell’Inter partendo da quanto successo martedì in Champions League. “Era il minuto 11 (quando Calhanoglu ha segnato l’1-0, ndr), la partita si è quasi addormentata. Non che siano mancate le occasioni, ma ritmo, intensità, velocità, furore, niente di tutto questo si è visto nel primo tempo sul campo fradicio di San Siro. Forse voleva questo Inzaghi, vincere senza disperdere troppe energie, senza infortuni, senza soffrire, e se questa era la missione è stata centrata in pieno anche nella ripresa”. Il turnover “Del resto il suo messaggio era stato chiaro: sette cambi rispetto alla partita di Udine, fuori anche Lautaro Martinez. O forse era il sistema di gioco della Stella Rossa a rendere un po’ grigia la sfida. Appena i campioni d’Italia […]

Leggi l’articolo completo Il grande paradosso dell’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG