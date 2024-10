L’attaccante canadese, compagno di nazionale di Buchanan, potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del mercato dei prossimi mesi. In un mercato calcistico sempre più dinamico e competitivo, le squadre cercano continuamente di rafforzarsi attingendo al bacino di talenti disponibili a livello internazionale. Tra questi, si distingue il caso di Jonathan David, attaccante del Lille classe 2000, che ha attirato l’attenzione di club di primo piano come l’Inter, la Juventus e non solo. La sua situazione contrattuale lo rende uno dei nomi più caldi sul mercato. I dettagli Il contratto di Jonathan David con il Lille è in procinto di terminare il 30 giugno, e il giocatore sembra avere ben chiaro il proprio percorso di carriera. Nonostante i tentativi della squadra francese di rinnovare l’accordo, il centravanti appare incline a non proseguire la sua avventura in Ligue 1, aprendo a ipotesi sempre più realistiche di un trasferimento in estate; è quanto […]

