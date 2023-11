Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi alza la guardia in vista della gara tra nerazzurri e Atalanta: il retroscena de La Gazzetta dello sport

Simone Inzaghi alza la concentrazione in casa Inter, il retroscena della rosea:

«In compenso ieri alla Pinetina ha fatto i complimenti allo spogliatoio per l’atteggiamento avuto contro la Roma. Lo voglio vedere anche nelle prossime partite, il senso delle sue parole. Perché è con l’intensità, la giusta mentalità e l’attenzione tattica che l’Inter può mettere in difficoltà chiunque. Si è rivisto il match e ha avuto la conferma che l’Inter è partita forte e che avrebbe meritato di passare in vantaggio per le occasione create nei primi 15-20 minuti. Ciò non è successo e lo scorso anno, in occasioni analoghe, la squadra si era sfaldata nella ripresa. Stavolta (ma non è la prima volta in questo 2023-24), invece, ha continuato a giocare, si è sforzata tatticamente di rispettare il piano gara e ha trovato con merito il vantaggio.

C’è ancora da pedalare e la trasferta di Bergamo la considera un test davvero probante per capire lo stato di salute della sua formazione. Parlando alla squadra ha battuto sul tasto della concentrazione massima e della giusta mentalità viste contro la Roma. Senza di quelle il pomeriggio di Bergamo potrebbe trasformarsi in un calvario. Non ha dubbi che il gruppo lo seguirà come accaduto finora: rispetto alla scorsa stagione vede una concentrazione feroce e una convinzione pazzesca».

L’articolo Inzaghi ha fatto una richiesta all’Inter in vista dell’Atalanta proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG