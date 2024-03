Inzaghi ha trovato la chiave: così vuole far male all’Atletico Madrid! Le ULTIME sulla formazione dell’Inter per domani

Simone Inzaghi pensa alla formazione per Atletico Madrid Inter di domani e vuole sorprendere il suo amico ed ex compagno Simeone. Due i dubbi di formazione, che rappresenterebbero delle novità rispetto alla gara d’andata di San Siro.

Come riferisce Sky Sport, Dumfries e de Vrij sono in vantaggio su Darmian e Acerbi. L’esterno olandese può essere la chiave tattica decisiva per il match. Il suo ingresso nella ripresa all’andata aveva dato la svolta decisiva alla squadra, limitando le scorribande su quella corsia dell’esterno opposto, Lino. La sua fisicità può essere importante ed il tecnico nerazzurro è stuzzicato dall’idea di lanciarlo dal primo minuto.

