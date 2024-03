Sono giorni molto importanti questi per il club nerazzurro non solo dentro il terreno di gioco; domani si parlerà del prolungamento del capitano.

Domani sera l’Inter si giocherà contro l’Atletico Madrid l’accesso ai quarti di finale di Champions League: si parte dall’1-0 dell’andata firmato Arnautovic ma in casa degli spagnoli non sarà affatto semplice uscire indenni.

Non solo campo

Inutile sottolineare ancora una volta l’importanza del passaggio del turno: i benefici economici sono enormi ed i nerazzurri, forti di un vantaggio molto grande in campionato, possono immaginare di fare tanta strada anche nella massima competizione per club. Le prossime 24 ore però potrebbero essere importantissime anche per questioni di mercato.

La trattativa

Secondo la Gazzetta dello Sport domani infatti ci sarà l’incontro dei dirigenti con l’entourage di Lautaro Martinez per approfondire ancora una volta il discorso rinnovo. Difficile se non impossibile che già fra poche ore si giugno ad un accordo ma si conta di fare grossi passi in avanti. La rosea riporta che due top club europei hanno chiesto informazioni agli agenti del Toro ma che lui li abbia respinti: il capitano vuole assolutamente restare ma va trovata la quadra per il prolungamento.

La situazione

Allo stato attuale c’è differenza tra domanda e offerta: Lautaro ha un contratto fino al 2026 che prevede uno stipendio di 6 milioni a stagione, lui ora ne chiede 10 mentre la società è ferma ad 8. Tutte le parti in causa sono molto ottimiste che si riesca a giungere alla fumata bianca ma bisognerà discutere sulle cifre: i dirigenti punteranno molto sui bonus che potranno essere legati al cammino europeo della squadra in questa e nelle prossime stagioni.

L’articolo Rinnovo Lautaro: domani incontro con l’Inter, lui nel frattempo ha rifiutato 2 sondaggi di club esteri proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG