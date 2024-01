Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è naturalmente molto soddisfatto della prova dei suoi a Monza ma guarda già alla SuperCoppa.

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo Monza-Inter: “Abbiamo lavorato tanto, ero abbastanza tranquillo. Abbiamo ascoltato poco e lavorato tanto, stasera abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario che ci ha messo sempre in difficoltà e volevamo fare bene”.

Un passo alla volta

“Noi dobbiamo incidere su noi stessi. Cerchiamo di lavorare nel migliore dei modi, partita dopo partita. Abbiamo ragionato su questa, senza pensare alle prossime. Dobbiamo continuare così. In altri campionati c’era più margine, le vittorie non sono scontate. La squadra sta avendo un grandissimo ruolino di marcia, mancano ancora 54 punti e dovremo farne più possibili. Le squadre sono lì: una è vicina, l’altra è a 39 punti. Bisogna continuare così”.

L’ammissione

“Ho tanta fame. Succede che le partite si riaprono, io volevo il terzo gol. Volevo che Thuram facesse gol anche lui”.

Verso la SuperCoppa

“È una formula nuova per tutti. Il regolamento è cambiato, sarà molto impegnativo perché saranno due partite tese a livello fisico e mentale”.

Dove migliorare

“Bisogna sempre prendere spunto da ogni gara. Nelle ultime due abbiamo potuto prendere più spunti, c’è stato più tempo. In tutte le gare ci sono insegnamenti, indipendentemente da come vanno. Abbiamo fatto un’ottima gara stasera, ma in determinati momenti avremmo dovuto fare meglio come sul gol di Pessina sul 2-0”.

