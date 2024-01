Le ultime sul futuro di Jordan Henderson, centrocampista inglese ex Liverpool, nel mirino della Juventus. I dettagli

Arrivano clamorose novità sul futuro di Jordan Henderson. Il centrocampista inglese, attualmente in Arabia Saudita, sembrava infatti essere ad un passo dal trasferimento alla Juventus.

Nelle ultime ore però, come riportato da Voetbal International e confermato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe stato il sorpasso dell’Ajax. Il club olandese è infatti ad un passo dall’accordo sia con il giocatore che con l’Al-Ettifaq per il prestito di 1 anno e mezzo. La Juve non sembra essere intenzionata a rilanciare oltre la prima offerta.

